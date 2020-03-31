В Сумской области подтвердили 7 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области подтверждено 17 заболеваний

В Сумской области лабораторно подтвердили еще семь случаев коронавируса. Об этом говорится в сообщении Сумского областного лабораторного центра.

Таким образом, по состоянию на 9:00 31 марта, количество зафиксированных случаев COVID-19 в Сумской области выросло до 17:

Конотопский район - 9;

Кролевецкий район - 1;

Сумы - 3;

Ахтырка - 4.

Также 9 человек в Сумской области находится с подозрением на коронавирус - 5 в Сумах, 2 в Сумском районе, и по 1 в Белопольском районе и Шостке.

Отметим, по состоянию на утро 31 марта в Министерстве здравоохранения сообщали о 549 подтвержденных случаях коронавируса в Украине. Из них 69 были подтверждены за последние сутки.

При этом наибольшее количество случаев COVID-19 было подтверждено в Киеве - 107. В Сумской области были подтверждены 10 заболеваний, 1 человек умер.

Ранее РБК-Украина писало, что для преодоления распространения коронавируса США предоставили Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью в 1,2 млн долларов. Финансирование США поможет ряду структур в Украине для преодоления коронавируса.