В Сумской области жители одного из сел излечились от коронавируса

В селе Казацком Конотопского района Сумской области, нет людей, у которых бы было подтверждено заражение коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщил заместитель директора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк, передает корреспондент РБК-Украина.

Ранее в селе Казацком было зафиксировано наибольшее количество случаев коронавируса в области - 19. Однако, сейчас там нет людей, в которых было бы подтверждена болезнь. Так, от вируса в селе умерли двое людей, а остальные инфицированные выздоровели.

"На сегодня мы можем говорить о том, что в Казацком у нас нет людей, у которых было бы подтверждено заболевание COVID-19. Но это не означает, что там не надо проводить определенные ограничительные меры. И это не говорит о том, что не будет повторного заражения - мы не можем этого гарантировать", - заявил Мацюк.

С целью недопущения распространения инфекции с 7 апреля было ограничено въезд и выезд из Казацкого.

В настоящее время в Сумской области зарегистрировано 95 официально подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 4 летальных, 54 человека излечились, из них 6 - в Конотопском районе - за последние сутки.

Напомним, в Черновицкой области 51 пациент с коронавирусом или подозрением на COVID-19 находится в тяжелом состоянии.