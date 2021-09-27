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В Сумской области обнаружили COVID в учебных заведениях, где недостаточно вакцинированных

Автор: Сергей Пышкин

В Сумской области обнаружили коронавирус в учебных заведениях, которые не вакцинировали более 80% своих работников. По состоянию на сегодня, 48 классов пошли на самоизоляцию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

"Сейчас два учреждения образования не имеют права работать в условиях "желтой зоны" в обычном режиме. Ведь в этих заведениях сегодня выявлен COVID-19, поэтому их коллективы сегодня проходят тестирование", - заявила директор областного Департамента образования и науки Виктория Гробовая.

Отмечается, что за выходные в Сумской области вакцинировались только 1050 педагогов.В частности, по состоянию на сегодня, 48 классов были вынуждены самоизолироваться из-за распространения коронавируса.

Председатель ОГА Дмитрий Живицкий добавил, что ситуация вокруг коронавируса в учреждениях образования области была ожидаемой.

"Вот почему надо было вовремя прививаться, чтобы не болеть", - отметил Живицкий.

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КоронавирусСумская областьВакцинация