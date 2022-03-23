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В Сумской области обесточены 73 населенных пункта

Фото: в Сумской области частично отсутствует свет (t.me/u_now)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области по состоянию на 23 марта обесточены 73 населенных пункта. Без электроэнергии остались почти 19 тысяч абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Отмечается, что сложная ситуация в городе Ахтырка. Там полностью разрушена ТЭЦ, поэтому тепло отсутствует. Водоснабжение, водоотведение и электроснабжение подается с перебоями.

В городе Тростянец в результате обстрелов поврежден газопровод. Электроэнергия отсутствует.

В других населенных пунктах коммунальные услуги предоставляются в штатном режиме.

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по городу Лозовая в Харьковской области. В результате погиб мужчина, еще 9 человек получили ранения.

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