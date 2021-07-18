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В Сумской области неизвестные напали на украинских пограничников

Автор: Александр Белоус

В ночь на воскресенье, 18 июля, на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных лиц нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

"Своевременными совместными действиями с Национальной полицией оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, охрана государственной границы осуществляется усиленно.

Кроме того, на место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы.

Отметим, возглавляет Государственную пограничную службу Украины Сергей Дейнеко.

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пограничники