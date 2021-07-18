В Сумской области неизвестные напали на украинских пограничников

В ночь на воскресенье, 18 июля, на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных лиц нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.
"Своевременными совместными действиями с Национальной полицией оружие возвращено, осуществляется розыск лиц, причастных к данному преступлению", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, охрана государственной границы осуществляется усиленно.
Кроме того, на место происшествия выбыл глава Госпогранслужбы.
Отметим, возглавляет Государственную пограничную службу Украины Сергей Дейнеко.