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В Сумской области напали на экс-мэра Конотопа

Новости » Происшествия    27.06.2019 - 10:02
В Сумской области напали на экс-мэра Конотопа
Фото: Артем Семенихин (facebook com artem semenihin)

Артем Семенихин также выдвинул свою кандидатуру в народные депутаты

В Сумской области напали на экс-мэра Конотопа и кандидата в народные депутаты Артема Семенихина. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

На Семенихина напали, когда он возвращался домой. Полиция квалифицировала произошедшее как "покушение на убийство" и открыла уголовное производство.

"Неизвестные напали на него и нанесли тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении", - написали в пресс-службе полиции.

В Сумской области напали на экс-мэра Конотопа

Фото: Артем Семенихин после избиения (facebook.com)

Напомним, недавно в Генеральной прокуратуре Украины розъяснили приговоры пятерым подозреваемым в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Суд приговорил Сергея Торбина к шести годам и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчук суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года.

РБК-Украина писало, что в конце мая суд смягчил меру пресечения Мангеру, подозреваемому в заказе убийства Гандзюк, и позволил передвигаться в пределах Херсонской области без разрешения следствия.

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