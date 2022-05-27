По Сумской области с начала суток "прилетело" уже более 10 российских снарядов

Около 5 утра наблюдатели зафиксировали 7 взрывов со стороны России в направлении Середина-Буда. Согласно предварительным данным, оккупанты применили минометы калибра 120 мм. Потерь среди личного состава и техники нет.

Уже в 6 утра было зафиксировано еще 8 "прилетов" в направлении того же самого населенного пункта.

"Погибших и раненых среди местного населения нет. Информация по повреждению гражданской инфраструктуры уточняется", - пишет пресс-служба командования.

Как отмечают в ГНСУ еще 3 "прилеты" прозвучали в 8 утра. Оккупанты открыли огонь по окрестностям села, которое расположено неподалеку от границы Сумской и Черниговской областей.