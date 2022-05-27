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По Сумской области с начала суток "прилетело" уже более 10 российских снарядов

Фото: ро Сумской области с начала суток "прилетело" уже более 10 российских снарядов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные продолжают обстреливать приграничье Сумской области. С начала суток зафиксировано 18 "прилетов".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Север".

Около 5 утра наблюдатели зафиксировали 7 взрывов со стороны России в направлении Середина-Буда. Согласно предварительным данным, оккупанты применили минометы калибра 120 мм. Потерь среди личного состава и техники нет.

Уже в 6 утра было зафиксировано еще 8 "прилетов" в направлении того же самого населенного пункта.

"Погибших и раненых среди местного населения нет. Информация по повреждению гражданской инфраструктуры уточняется", - пишет пресс-служба командования.

Как отмечают в ГНСУ еще 3 "прилеты" прозвучали в 8 утра. Оккупанты открыли огонь по окрестностям села, которое расположено неподалеку от границы Сумской и Черниговской областей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в ночь на 25 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Краснополью Сумской области, вследствие чего пол поселка осталось без света.

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