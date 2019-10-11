В Сумской области мужчина устроил стрельбу в игорном заведении

Фото: зал игровых автоматов, где мужчина устроил стрельбу (su.npu.gov.ua)

По словам мужчины, он начал стрелять из-за ревности

Мужчина устроил стрельбу в зале игровых автоматов в результате потасовки между посетителями заведения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Сумской области.

Как отмечается, сначала стрелок устроил драку с другими посетителями заведения, а затем вернулся на место с оружием в руках и начал стрелять в потолок. Работники зала рассказали, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Работники игрового зала позвонили в полицию. По прибытию правоохранителей, мужчины уже не было на месте. Полицейские объявили план розыска злоумышленника. Через какое-то время его удалось задержать в собственной квартире. Им оказался 43-летний местный житель.

"По его словам, будучи навеселе он решил навестить свою знакомую, которая работает в одном из заведений города. Там увидел, как девушка общается с незнакомыми мужчинами, и это очень ему не понравилось. Он сделал незнакомцам замечание, а потом между ними разгорелся конфликт, который перерос в драку. Как шел домой по ружьем и возвращался в клуб - не помнит. Говорит, что виной его "амнезии" стали вызванные ему побои и старая травма головы", - говорится в сообщении полиции.

Фото с места происшествия (su.npu.gov.ua)

Мужчину задержали и открыли в отношении него уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы в случае доказательства вины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области массово отравились ученики профучилища. В течение дня они употребляли пищу в столовой учебного заведения.

Ранее РБК-Украина писало, что в одном из ровенских райотделов застрелился полицейский. Он совершил выстрел из табельного оружия.