В Сумской области на мине подорвался автомобиль: один из гражданских погиб

Один из пассажиров авто погиб на месте при взрыве, другой был госпитализирован с тяжелыми травмами, переломами, а также ожогами.

Отмечается, что гражданские во время движения решили свернуть с проездного пути и поехали по запрещенной дороге с пометкой "мины".

Фото: в Сумской области на мине подорвался автомобиль (t.me/Zhyvytskyy)

По словам Живицкого, большинство территорий Сумской области уже обследованы и разминированы.

"Но если вы видите пометку "мины" или "территория заминирована" - не стоит испытывать судьбу и проверять этот факт", - пишет глава ОВА.

Фото: в Сумской области на мине подорвался автомобиль (t.me/Zhyvytskyy)