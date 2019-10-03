В Сумской области массово отравились ученики профучилища

В городе Конотоп Сумской области в больницу с признаками пищевого отравления попали одинадцать учеников одного из местных профессионально-учебных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Как сообщается, накануне в полицию обратился дежурный врач местной райбольницы и заявил о том, что в медецинское учреждение доставлены одиннадцать учеников одного из высших профеучилищ райцентра, которые жаловались на тошноту и повышеную температуру.

Отмечается, что все, кто обратился за помощью, - это юноши в возрасте от 15 до 18 лет. По словам потерпевших, в течение дня они употребляли пищу как в столовой учебного заведения, так и в городских заведениях общественного питания.

Сейчас больные находятся в инфекционном отделении больницы с диагнозом "пищевое отравление". Состояние их здоровья удовлетворительное.

По данному факту было открыло уголовное производство по ч.1 ст. 137 УК Украины "Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей", в рамках которого выясняет причины, которые привели к госпитализации учеников.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 1 октября в Черновицкой области произошло массовое отравление детей и взрослых. У пострадавших диагностировали острый гастроэнтероколит неустановленной этиологии. По последней информации, с признаками отравления были госпитализированы 86 человек.

Кроме того, 30 сентября в Ровенской области в медицинские заведения с жалобами на отравление обратились 12 человек. Все пострадавшие накануне употребляли кондитерские изделия, которые приобрели в одном и том же магазине.