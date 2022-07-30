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В Сумской области грузовик наехал на 11 мин, водитель погиб на месте

Фото: в Сумской области грузовик наехал на 11 мин (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Руслан Гаращенко

В Ахтырском районе Сумской области водитель грузовика наехал на 11 мин. В результате взрыва мирный житель погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Он рассказал, что за минувшие сутки от мин пострадали четверо человек, еще один погиб.

Напомним, в Коблево (Николаевская область) на мине подорвались два человека. Они купались в море.

Также ранее в Днепропетровской области на мине подорвался комбайнер.

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