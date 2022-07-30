В Сумской области грузовик наехал на 11 мин, водитель погиб на месте

В Ахтырском районе Сумской области водитель грузовика наехал на 11 мин. В результате взрыва мирный житель погиб на месте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Он рассказал, что за минувшие сутки от мин пострадали четверо человек, еще один погиб.
Напомним, в Коблево (Николаевская область) на мине подорвались два человека. Они купались в море.
Также ранее в Днепропетровской области на мине подорвался комбайнер.
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