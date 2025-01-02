У Сумському ТЦК зробили заяву щодо смерті чоловіка після бійки з військовим

За даними ТЦК, постраждалого чоловіка було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна.

"Факт бійки був зафіксований поліцією Сумської області, про що було розміщено інформаційне повідомлення на офіційному Telegram-каналі обласного управління національної поліції. Триває слідство"

Особовий склад Сумського обласного ТЦК та СП розповів, що всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням всіх обставин події.

"Всі відеоматеріали з камер спостереження надані правоохоронним органам", - наголосили військові.