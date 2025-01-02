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У Сумському ТЦК зробили заяву щодо смерті чоловіка після бійки з військовим

Фото: у Сумському ТЦК зробили заяву щодо смерті чоловіка після бійки з військовим (facebook.com SumTCK)
Автор: Каріна Левицька

Напередодні нового року на території Сумського міського ТЦК та СП стався конфлікт між двома чоловіками, які не є співробітниками установи. В результаті інциденту один із них наніс іншому тілесні ушкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП.

За даними ТЦК, постраждалого чоловіка було доставлено до медичного закладу каретою швидкої допомоги, яку викликала чергова зміна.

"Факт бійки був зафіксований поліцією Сумської області, про що було розміщено інформаційне повідомлення на офіційному Telegram-каналі обласного управління національної поліції. Триває слідство"

Особовий склад Сумського обласного ТЦК та СП розповів, що всебічно сприяє слідству та допомагає поліцейським, які працюють над встановленням всіх обставин події.

"Всі відеоматеріали з камер спостереження надані правоохоронним органам", - наголосили військові.

Нагадаємо, що днями у Сумах військовий спричинив смертельні травми місцевому мешканцю. Поліція повідомила йому про підозру.

Детальніше про даний інцидент можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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СумиСумська областьТЦК