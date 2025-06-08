UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В Сумській області загинув соліст Одеської національної опери: він був волонтером

Фото: Владислав Горай (facebook.com/OdesaOperaBallet)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 8 червня, в Сумській області загинув соліст Одеської національної опери і заслужений артист України Владислав Горай. Він виконував волонтерську місію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Одеської національної опери.

"Трагічна звістка сколихнула усю мистецьку спільноту України. Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України - Владислав Горай", - йдеться у повідомленні.

В Одеській національній опері зазначили, що голос Владислава Вікентійовича "знав увесь світ". Він був не лише талантом сцени, але й прикладом сили, гідності і доброти у житті.

Ба більше, навіть у "найтемніші часи" Владислав не залишався осторонь і допомагав, волонтерів та підтримував.

"Одеська національна опера осиротіла. Сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього. Владислав Вікентійович навіки у серцях кожного, хто знав його. Колектив театру висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всій мистецькій спільноті", - резюмували у дописі.

Зазначимо, на сайті Одеського національного академічного театру опери та балету вказано, шо Владислав Горай був лауреатом національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому, а також Міжнародного конкурсу вокалістів імені Антоніна Дворжака в Карлових Варах (Чехія).

У складі оперної трупи Одеського театру працював із 1993 року. У 2013 році йому присвоїли почесне звання Заслуженого артиста України. У репертуарі співака - понад двадцять оперних партій.

Втрата інших волонтерів

Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що в Харківській області загинув волонтер гуманітарної організації з Австрії. Він помер від травм, отриманих під час вибуху вдосконаленого вибухового пристрою неподалік Ізюма.

Також ми писали, що у квітні на фронті загинула волонтерка і військова Анастасія Єфімова. Вона була активісткою, матір'ю двох дітей і дружиною полеглого воїна ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаСумська областьВійна в Україні