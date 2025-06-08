В Сумській області загинув соліст Одеської національної опери: він був волонтером

У неділю, 8 червня, в Сумській області загинув соліст Одеської національної опери і заслужений артист України Владислав Горай. Він виконував волонтерську місію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Одеської національної опери.

"Трагічна звістка сколихнула усю мистецьку спільноту України. Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України - Владислав Горай", - йдеться у повідомленні.

В Одеській національній опері зазначили, що голос Владислава Вікентійовича "знав увесь світ". Він був не лише талантом сцени, але й прикладом сили, гідності і доброти у житті.

Ба більше, навіть у "найтемніші часи" Владислав не залишався осторонь і допомагав, волонтерів та підтримував.

"Одеська національна опера осиротіла. Сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього. Владислав Вікентійович навіки у серцях кожного, хто знав його. Колектив театру висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всій мистецькій спільноті", - резюмували у дописі.

Зазначимо, на сайті Одеського національного академічного театру опери та балету вказано, шо Владислав Горай був лауреатом національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому, а також Міжнародного конкурсу вокалістів імені Антоніна Дворжака в Карлових Варах (Чехія).

У складі оперної трупи Одеського театру працював із 1993 року. У 2013 році йому присвоїли почесне звання Заслуженого артиста України. У репертуарі співака - понад двадцять оперних партій.