В Сумській області загинув соліст Одеської національної опери: він був волонтером
У неділю, 8 червня, в Сумській області загинув соліст Одеської національної опери і заслужений артист України Владислав Горай. Він виконував волонтерську місію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Одеської національної опери.
"Трагічна звістка сколихнула усю мистецьку спільноту України. Сьогодні, 8 червня, виконуючи свою волонтерську місію на Сумщині, загинув соліст Одеської національної опери, тенор світового рівня, волонтер, батько, Людина великого серця, заслужений артист України - Владислав Горай", - йдеться у повідомленні.
В Одеській національній опері зазначили, що голос Владислава Вікентійовича "знав увесь світ". Він був не лише талантом сцени, але й прикладом сили, гідності і доброти у житті.
Ба більше, навіть у "найтемніші часи" Владислав не залишався осторонь і допомагав, волонтерів та підтримував.
"Одеська національна опера осиротіла. Сцена, на якій він жив, звучатиме інакше без нього. Владислав Вікентійович навіки у серцях кожного, хто знав його. Колектив театру висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і всій мистецькій спільноті", - резюмували у дописі.
Зазначимо, на сайті Одеського національного академічного театру опери та балету вказано, шо Владислав Горай був лауреатом національного конкурсу камерної музики у Хмельницькому, а також Міжнародного конкурсу вокалістів імені Антоніна Дворжака в Карлових Варах (Чехія).
У складі оперної трупи Одеського театру працював із 1993 року. У 2013 році йому присвоїли почесне звання Заслуженого артиста України. У репертуарі співака - понад двадцять оперних партій.
Втрата інших волонтерів
Нагадаємо, 12 травня стало відомо, що в Харківській області загинув волонтер гуманітарної організації з Австрії. Він помер від травм, отриманих під час вибуху вдосконаленого вибухового пристрою неподалік Ізюма.
Також ми писали, що у квітні на фронті загинула волонтерка і військова Анастасія Єфімова. Вона була активісткою, матір'ю двох дітей і дружиною полеглого воїна ЗСУ.
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