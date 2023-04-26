У Сумській області виявили колаборантку, яку допомагала армії РФ. Їй оголосили підозру

"Підозрювана без будь-якого примусу та погроз налагодила контакт з військовими РФ, які розташувались у населеному пункті Боромля", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка готувала їм їжу, при цьому облаштувалась у будинку, власники якого виїхали з початку війни із села. Продукти вона також брала у цьому будинку.

"Налагодивши контакт з окупантами, підозрювана мала привілеї перед іншими місцевими мешканцями. Вона безперешкодно переміщувалась по території окупованого села", - пояснили у прокуратурі.

Жінці повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.