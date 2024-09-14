У Сумській області росіяни атакували енергообʼєкт: один працівник загинув, сім поранені

Обстріли Сумської області

В останні тижні окупанти активізували обстріли Сумської області. Тільки за 13 вересня РФ скинула КАБи на Ямпіль, де двоє людей загинули, було поранено дитину та вдарили по Охтирці.

Крім того, 12 вересня росіяни масовано атакували Конотоп, 14 людей було поранено. У місті виникли серйозні проблеми зі світлом. Фахівці назвали ситуацію з електропостачанням критичною після атаки РФ. 13 вересня у лікарні помер один із постраждалих після обстрілу Конотопу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.