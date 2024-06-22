В Сумській області депутат облради з карабіна застрелив людину

Інцидент, як з'ясувало слідство, стався вчора в селі Заріччя на території мисливського господарства "Північний ліс" близько 19-ї години.

"Під час пристрілки власного мисливського карабіна депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події", - розповіли в прокуратурі.

Наразі депутат облради перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому тепер мають обрати запобіжний захід. Прокуратура наполягає на триманні під вартою.

Депутату облради, ім'я якого в прокуратурі не називають, загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 7 до 15 років, якщо його провина буде доведена в суді.