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В Сумській області депутат облради з карабіна застрелив людину

Фото: у Сумській області депутат облради вбив людину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумській області депутат обласної ради застрелив людину на території мисливського господарства. Йому вже оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Інцидент, як з'ясувало слідство, стався вчора в селі Заріччя на території мисливського господарства "Північний ліс" близько 19-ї години.

"Під час пристрілки власного мисливського карабіна депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події", - розповіли в прокуратурі.

Наразі депутат облради перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому тепер мають обрати запобіжний захід. Прокуратура наполягає на триманні під вартою.

Депутату облради, ім'я якого в прокуратурі не називають, загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 7 до 15 років, якщо його провина буде доведена в суді.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що у Львівській області чоловік випадково застрелив свого родича під час полювання.

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Сумська область