В Сумській області депутат облради з карабіна застрелив людину
У Сумській області депутат обласної ради застрелив людину на території мисливського господарства. Йому вже оголосили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.
Інцидент, як з'ясувало слідство, стався вчора в селі Заріччя на території мисливського господарства "Північний ліс" близько 19-ї години.
"Під час пристрілки власного мисливського карабіна депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події", - розповіли в прокуратурі.
Наразі депутат облради перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому тепер мають обрати запобіжний захід. Прокуратура наполягає на триманні під вартою.
Депутату облради, ім'я якого в прокуратурі не називають, загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 7 до 15 років, якщо його провина буде доведена в суді.
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