ua en ru
Сб, 22 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Сумській області депутат облради з карабіна застрелив людину

Заріччя, Субота 22 червня 2024 20:34
UA EN RU
В Сумській області депутат облради з карабіна застрелив людину Фото: у Сумській області депутат облради вбив людину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумській області депутат обласної ради застрелив людину на території мисливського господарства. Йому вже оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Інцидент, як з'ясувало слідство, стався вчора в селі Заріччя на території мисливського господарства "Північний ліс" близько 19-ї години.

"Під час пристрілки власного мисливського карабіна депутат, замість встановленої мішені, вистрілив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події", - розповіли в прокуратурі.

В Сумській області депутат облради з карабіна застрелив людину

Наразі депутат облради перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому тепер мають обрати запобіжний захід. Прокуратура наполягає на триманні під вартою.

Депутату облради, ім'я якого в прокуратурі не називають, загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 7 до 15 років, якщо його провина буде доведена в суді.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що у Львівській області чоловік випадково застрелив свого родича під час полювання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область
NEWS
Окупанти вдарили по Харкову: є загиблі та поранені
Окупанти вдарили по Харкову: є загиблі та поранені
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України