У Сумській області через атаку дрона загинув керівник агрофірми

Російські окупанти сьогодні, 5 серпня, атакували дроном Сумську область. Внаслідок удару загинув керівник агрофірми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора у Facebook.
За інформацією правоохоронців, росіяни близько 17:00 вдарили, за попередньою інформацією, FPV-дроном по автомобілю, який пересувався по території Хотинської громади Сумського району.
"Загинув 60-річний керівник агрофірми, який перебував за кермом автомобіля", - уточнили в Офісі генпрокурора.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке поєднано з умисним убивством.
Варто зауважити, що Сумська область межує з Росією, тому російські окупанти часто атакують регіон за допомогою артилерії, FPV-дронів та іншого озброєння.
Сьогодні, 5 серпня, спікер оперативно-тактичного угрупування "Північ" Вадим Мисник зазначав, що окупанти стали частіше застосовувати FPV-дрони в Сумській та Чернігівській областях.
При цьому вчора, 4 серпня, російські солдати обстрілами пошкодили два інфраструктурні об'єкти в Сумській області.
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