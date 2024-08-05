У Сумській області через атаку дрона загинув керівник агрофірми

За інформацією правоохоронців, росіяни близько 17:00 вдарили, за попередньою інформацією, FPV-дроном по автомобілю, який пересувався по території Хотинської громади Сумського району.

"Загинув 60-річний керівник агрофірми, який перебував за кермом автомобіля", - уточнили в Офісі генпрокурора.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке поєднано з умисним убивством.