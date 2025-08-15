На Сумщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, пошкоджено медичний автомобіль

Російський дрон сьогодні вранці атакував автомобіль у Великописарівській громаді. Як наслідок ворожого удару загинув 73-річний водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

За його даними, близько 7:00 російський дрон атакував автомобіль у селі Великописарівської громади. Загинув 73-річний водій, а медичний автомобіль було пошкоджено.

"На жаль, сьогодні на Охтирщині внаслідок ворожої атаки загинув цивільний чоловік", - повідомив Григоров.

Обстріли України

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах та автомобілях в Україні, спричиняючи загибель мирного населення.

Зокрема 9 серпня у Біленьківській громаді Запорізької області ворожий FPV-дрон влучив у автомобіль, внаслідок чого загинули двоє людей, що перебували в машині.

У Донецькій області 12 серпня через обстріли російських військ загинули три цивільні особи, а вже 13 серпня, ракетний удар по Сумщині поранив 7-річну дівчинку та молодого чоловіка. Від атаки також постраждали щонайменше шість приватних будинків.

Того ж дня на трасі в Бериславському районі Харківської області росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль - двоє людей загинули.