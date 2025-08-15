ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Сумщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, пошкоджено медичний автомобіль

Охтирський район, П'ятниця 15 серпня 2025 11:11
UA EN RU
На Сумщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік, пошкоджено медичний автомобіль Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російський дрон сьогодні вранці атакував автомобіль у Великописарівській громаді. Як наслідок ворожого удару загинув 73-річний водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

"На жаль, сьогодні на Охтирщині внаслідок ворожої атаки загинув цивільний чоловік", - повідомив Григоров.

За його даними, близько 7:00 російський дрон атакував автомобіль у селі Великописарівської громади. Загинув 73-річний водій, а медичний автомобіль було пошкоджено.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого" - додав глава ОВА,

Обстріли України

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах та автомобілях в Україні, спричиняючи загибель мирного населення.

Зокрема 9 серпня у Біленьківській громаді Запорізької області ворожий FPV-дрон влучив у автомобіль, внаслідок чого загинули двоє людей, що перебували в машині.

У Донецькій області 12 серпня через обстріли російських військ загинули три цивільні особи, а вже 13 серпня, ракетний удар по Сумщині поранив 7-річну дівчинку та молодого чоловіка. Від атаки також постраждали щонайменше шість приватних будинків.

Того ж дня на трасі в Бериславському районі Харківської області росіяни скинули вибухівку з дрона на цивільний автомобіль - двоє людей загинули.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Війна Росії проти України
Новини
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Білий дім оприлюднив розклад зустрічі Трампа і Путіна на Алясці
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія