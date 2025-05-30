На Сумщині російський "Ланцет" вдарив по блокпосту з поліцейським: що відомо (відео)

Днями в мережі поширилося відео, на якому можна побачити, як російський "Ланцет" (баражуючий боєприпас) влучив у блокпост в Сумській області, розташований на роздоріжжі.

На кадрах з камери відеоспостереження видно час запису - 11:57 27 травня. На блокпості перед ударом можна побачити людину, яка стоїть під навісом споруди. Після чого російський БПЛА завдає прямого удару по блокпосту.

Як повідомили РБК-Україна в Нацполіції, співробітник поліції, який перебував на блокпосту під час удару, живий. Він отримав травми та зараз проходить реабілітацію.

Відео моменту удару по блокпосту оприлюднив військовослужбовець Михайло Скляр.

Ситуація на Сумщині