На Сумщині російський "Ланцет" вдарив по блокпосту з поліцейським: що відомо (відео)
У Сумській області днями російський "Ланцет" влучив по блокпосту. Там в той час перебував працівник поліції.
РБК-Україна розповідає, що відомо про інцидент та стан поліцейського.
Днями в мережі поширилося відео, на якому можна побачити, як російський "Ланцет" (баражуючий боєприпас) влучив у блокпост в Сумській області, розташований на роздоріжжі.
На кадрах з камери відеоспостереження видно час запису - 11:57 27 травня. На блокпості перед ударом можна побачити людину, яка стоїть під навісом споруди. Після чого російський БПЛА завдає прямого удару по блокпосту.
Як повідомили РБК-Україна в Нацполіції, співробітник поліції, який перебував на блокпосту під час удару, живий. Він отримав травми та зараз проходить реабілітацію.
Відео моменту удару по блокпосту оприлюднив військовослужбовець Михайло Скляр.
Ситуація на Сумщині
Нагадаємо, що після активізації ворога навесні 2025 року ситуація в прикордонних районах Сумщини залишається складною та напруженою.
Прикордонні райони знаходяться під обстрілами. Щодня фіксуються десятки ворожих атак - з мінометів, артилерії, безпілотників-камікадзе, а також керованих авіабомб. Найбільше в регіоні страждають від терору агресора Білопільська, Великописарівська, Краснопільська, Юнаківська, Хотінська громади.
Зокрема Сьогодні вночі ворог завдав удару ударними безпілотниками по Стецьківському старостату Сумського району. Внаслідок чого було пошкоджено чотири житлові будинки та перебито лінію електропередач. Через що без електропостачання залишилися десяток будинків.
Що відбувається на Сумщині зараз, де тривають бої та які населені пункти під загрозою - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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