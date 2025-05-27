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На Сумщині чоловік помер від тропічної малярії після подорожі на Занзібар

Ілюстративне фото: На Сумщині чоловік помер від тропічної малярії (freepik-com)
Автор: Наталія Кава

У Сумській області зареєстрували смертельний випадок від тропічної малярії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника головного державного санітарного лікаря Сумської області Галина Зайцева.

Сумчанин помер у неділю 25 травня. Нещодавно він повернувся з туристичної поїздки до Танзанії, острів Занзібар і захворів на первинну тропічну малярію. Варто зауважити, що останні випадки малярії в Сумській області реєструвались у 2019 році: 2 у Сумах та один у Конотопі.

Малярія - загрозливе для життя захворювання, що передається через укуси комарів. Підхопити недугу можна майже у 100 країнах світу, переважно в Африці, Азії, Південній та Північній Америці.

Варто зауважити, що симптоми малярії з’являються через 7-15 днів після укусу інфікованого комара. Перші ознаки - лихоманка, головний біль - можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення хвороби.

"Якщо ви повернулися з-за кордону й у вас спостерігається слабкість, втрата апетиту, нудота, підвищується температура тіла, потрібно негайно звернутись до сімейного лікаря" - сказала Зайцева.

Нагадаємо, в Україні триває і сезон кліщів. Щоб уникнути укусів, важливо знати, де і як правильно захистити себе та своїх близьких під час прогулянок.

У своєму матеріалі РБК-Україна детально пояснило, як вберегтись від небажаної загрози.

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