В Сумах застрелили экс-депутата

Погибший был депутатом городского совета Анатолий Жук

Бывшего депутата Сумского городского совета и бывшего председателя земельной комиссии Анатолия Жука застрелили на дворе его собственного дома. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Сумской области.

Как отмечают в полиции, тело обнаружил отец Жука, который пришел в гости к своему сыну.

"Установлено, что погибший скончался на дворе собственного дома по улице Льва Толстого в результате огнестрельного ранения, которое оказалось смертельным. Рядом с местом происшествия полиция нашла пистолет", - рассказали в полиции.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники кинологической службы.

Погибший был депутатом городского совета, возглавлял Департамент градостроительства и земельных ресурсов Сумского городского совета. В 2014 году баллотировался на пост мэра.

Напомним, что сегодня в Камянском взорвался микроавтобус с депутатом. Сам депутат остался жив, но сильно пострадал. Полиция квалифицировала дело как покушение на убийство.