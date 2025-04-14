Потужний вибух у Сумах: над містом стовп диму, з’явилося відео з місця

Атака РФ на Суми

Нагадаємо, що у Сумах вдень понеділка, 14 квітня пролунав вибух. Перед цим попереджали про розвідувальний російський дрон.

Крім того, вчора у Вербну неділю російські окупанти випустили по місту Суми дві балістичні ракети. Влучання було у центрі міста, де у момент атаки перебувало багато людей.

Як уточнила Сумська ОВА, ворог атакував цивільну інфраструктуру міста - пошкоджено житлові та нежитлові будівлі.

За останніми даними, відомо, що постраждало 119 людини.

У місті серйозні руйнування внаслідок атаки, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, транспорт. Детальніше про наслідки терористичного удару РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російської балістики по Сумах. Він наголосив, що під обстрілом була звичайна міська вулиця: будинки, освітні заклади, машини.

Глава держави закликав Європу, США та усіх у світі, хто хоче закінчення війни, відреагувати на терористичний акт РФ.

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