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В Сумах задержали мужчину, который угрожал взорвать полицейский участок

Автор: Инна Собора

В Сумах мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в его кармане находится граната. Он сказал, что планирует взорвать отделение полиции №4.

Об этом информирует пресс-служба полиции.

Мужчина требовал отставку одного из действующих сотрудников полиции, при этом выражаясь ненормативной лексикой в агрессивном состоянии.

Полиция предварительно установила личные данные мужчины. Впоследствии правоохранители обнаружили 41-летнего жителя Сумского района, который находился на одной из остановок города.

Мужчина задержан для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия. У злоумышленника изъяли гранату.

Ранее в городе Бровары под Киевом на улице Независимости неизвестные подорвали отделение банка "ТАС".

РБК-Украина писало, что в Никополе (Днепропетровская область) мужчина взорвал на территории детского сада самодельное взрывное устройство.

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