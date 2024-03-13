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У Сумах з-під завалів будинку деблокували тіло людини

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

В ніч на 13 березня ударний дрон типу "Шахед" атакував багатоповерхівку в Сумах. З-під завалів дістали тіло людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ДСНС в Telegram.

"Суми. На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що на даний час відомо про вісьмох постраждалих.

"Роботи тривають. Під завалами ще можуть перебувати люди", - йдеться у повідомленні. 

Атака "Шахеда" на Суми 13 березня 

В ніч на середу російські окупанти атакували в черговий раз Суми дронами. В результаті один із дронів потрапив у багатоповерхівку. 

В ОВА повідомляли, що з-під завалів врятовано 10 осіб, вісім з яких отримали травми різного ступеня тяжкості. При цьому повідомлялось про загиблих, однак їх кількість не зазначалась. 

Удари росіян по Сумській області

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти регулярно завдають ударів по Сумах та області. Так, сьогодні вночі, 13 березня, у місті під час повітряної тривоги було чути вибухи.

12 березня росіяни обстріляли територію Сумської області. Внаслідок атаки КАБами є руйнування та постраждалі, серед яких діти.

Крім того, росіяни били по Сумам 7 березня. Згідно з останніми даними, відомо про двох загиблих та 26 постраждалих. Внаслідок атаки російські окупанти пошкодили будівлю лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Також вибито 135 вікон та 10 дверей.

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