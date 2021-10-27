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В Сумах разоблачили семейного врача на подделке свидетельств о COVID-вакцинации

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Сумы, Среда 27 октября 2021 13:49
В Сумах разоблачили семейного врача на подделке свидетельств о COVID-вакцинации Фото: в Сумах разоблачили семейного врача на подделке свидетельств о COVID-вакцинации (gp.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Сумах правоохранители разоблачили схему продажи поддельных международных свидетельств вакцинации от коронавируса. Ее организовали семейный врач и один из местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокуратуры.

По информации правоохранителей, житель Сум через один из мессенджеров подыскивал желающих получить свидетельство без обязательной прививки.

Так, после перечисления средств на банковскую карту, данные этих лиц мужчина передавал медику, которая вносила их в базу НСЗУ.

"Вследствие чего сведения о вакцинации от COVID-19 появлялись в мобильном приложении "Дия". По предварительным данным, было подделано около 200 свидетельств, стоимость одного составляла около 3 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по местам работы и проживания фигурантов, где изъяли компьютерную технику, наличные, медицинские документы и т. д.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос относительно сообщения врачу и ее сообщнику о подозрении.

Фото: правоохранители проводят обыски по месту преступления (gp.gov.ua)

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