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В Сумах пьяный водитель снес забор райотдела полиции

Автор: РБК-Украина

В Сумах пьяный водитель на автомобиле Renault снес забор районного отдела полиции. Пострадавших в результате инцидента не было.

Об этом в Facebook сообщила патрульная полиция Сум.

Сообщается, что инцидент произошел вчера рано утром. Выяснилось, что 29-летний водитель не справился с управлением и снес забор Сумского районного управления полиции. По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что у него просто отказали тормоза.

Но у него были признаки алкогольного опьянения, он согласился пройти освидетельствование в больнице.

"Там результат осмотра оказался положительным - 2,00 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает допустимую норму", - говорится в сообщении.

На водителя составили административные протоколы за вождение в пьяном виде, ДТП и эвакуировали его машину.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине подняли штрафы за пьяное вождение. За первое нарушение полагается штраф 17 000 гривен и лишение водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года грозит штраф в размере 34 000 гривен с лишением прав на три года.

До этого под Львовом пьяный водитель устроил гонки и перестрелку с полицией.

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