У Сумах поліція і військові силою витягли чоловіка з машини. У ТЦК відреагували

У Сумах сьогодні вдень, 24 травня, поліцейські та військовослужбовці силою витягли чоловіка з автомобіля. Причиною цього став не процес мобілізації, а алкогольне сп'яніння водія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали і Сумський обласний ТЦК та СП.
У місцевих Telegram-каналах опублікували відео, на якому видно, як люди у військовій формі та поліцейські силоміць витягують чоловіка з автомобіля і тягнуть його по землі.
Автори відео пов'язали цей випадок із мобілізацією.
Представники Територіального центру комплектування повідомили, що знайшли це відео в соціальних мережах і воно мало підпис "полювання на ухильників у Сумах".
При цьому в ТЦК підтвердили, що на відео присутні військовослужбовці Сумського міського ТЦК і СП, але події, відображені на відео, не пов'язані із заходами оповіщення, а заголовок під відео "полювання на ухильників у Сумах" не відповідає дійсності та був використаний заради хайпу, щоб у черговий раз дискредитувати військовослужбовців ТЦК.
У ТЦК пояснили, що люди звернулися до поліцейських з інформацією про те, що за кермо автомобіля сів чоловік з алкогольним сп'янінням.
Поліцейські знайшли його, але водій відмовився виходити і навіть спробував поїхати від правоохоронців.
"Водій відмовлявся виконувати законну вимогу патрульних вийти з машини та пройти огляд на стан сп'яніння. Навпаки, чоловік намагався зачинитися в транспортному засобі. На допомогу патрульним прийшли військовослужбовці, які спільними зусиллями, із застосуванням фізичної сили, дістали його з машини. 40-річний водій дійсно мав ознаки алкогольного сп'яніння", - написали в ТЦК.
При цьому командуванням Сумського обласного ТЦК і СП вирішило провести службове розслідування з приводу цієї події, під час якого буде дана оцінка діям військовослужбовців Сумського міського ТЦК і СП.
Співробітники ТЦК щодня проводять заходи, які пов'язані з мобілізацією, людей, зокрема, сповіщають про це і на вулицях.
При цьому частина громадян на це реагують неспокійно і провокують військових на конфлікт. Приміром, нещодавно в Харкові стався інцидент, під час якого постраждав солдат роти охорони, якому було завдано тілесних ушкоджень.
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