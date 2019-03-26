Патрульная получила условный срок за издевательства

Заречный районный суд Сум приговорил сотрудницу патрульной службы полиции к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года за издевательства над пьяным мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

В частности, 13 мая 2018 года патрульные полицейские получили сообщение о том, что возле дома № 10 по ул. Александра Анищенко в Сумах на скамейке лежит мужчина в нетрезвом состоянии.

"Прибыв по указанному адресу, инспектор роты батальона Управления патрульной полиции в Сумской области применила к мужчине, который не сопротивлялся, меры физического воздействия. В частности, она наносила мужчине удары ногой по правой голени, а также наступала обутой ногой на ступню потерпевшего", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с решением суда от 26 марта патрульную признали виновной по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием).

"Осуждена к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года с лишением специального звания "лейтенант полиции", - говорится в сообщении.

Потерпевший, согласно выводам эксперта, получил легкие телесные повреждения.

Напомним, в мае 2018 года Сумская местная прокуратура открыла уголовное производство против патрульных полицейских в Сумах, которые издевались над мужчиной.

Как писало РБК-Украина, комиссия Департамента патрульной полиции после обнародования видео издевательств над мужчиной решила уволить двух полицейских.

Добавим, ранее видео, на котором патрульная пинала нетрезвого мужчину ногой, а полицейский наступал ногой на пальцы, появилось в сети.