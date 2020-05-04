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В Сумах коронавирус обнаружили у продавца магазина

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 16:59
В Сумах коронавирус обнаружили у продавца магазина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Магазин закрыли, всех работников учреждения изолировали

В Сумах подтвердили COVID-19 у одного из продавцов магазина, заведение закрыли на карантин. Об этом сообщил директор Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк.

По его словам, коронавирус обнаружили у женщины, которая работала в одном из городских магазинов. Инфекцию диагностировали со временем методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

"Магазин на сегодняшний день закрылся, владельцы пошли нам на встречу, поняли всю важность проблемы. Там проведена полная дезинфекция, все работники магазина направлены на самоизоляцию. Вчера начато их обследование методом ПЦР", - сообщил Мацюк.

Образцы на COVID-19 взяли у 70 человек, которые контактировали с инфицированной.

"Уже обследованы все близкие контакты, по семье - еще у трех людей подтверждено (заражение)", - добавил Мацюк.

На сегодняшний день, в Сумской области зафиксировано 112 подтвержденных случаев COVID-19. В течение майских выходных инфицировалось 10 жителей региона.

Всего в Украине лабораторно подтверждено 12 331 случай заражения коронавирусною инфекцией, из них 418 - в течение последних суток.

РБК-Украина также сообщало, что в течение последних суток ни одного случая коронавируса не было зафиксировано в Луганской области. Наибольший прирост заболеваний за сутки (+69 пациентов) выявлен в Черновицкой и Киевской областях.

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