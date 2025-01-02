У Сумах конфлікт із військовим завершився смертю місцевого мешканця

За даними місцевих ЗМІ, 29 грудня, близько 15:00, сумчанин Євген Криводуб зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера і повідомив, що його забрали до ТЦК та він уже пройшов ВЛК. Більше зв’язку з ним нібито не було.

Наступного дня рідні додзвонилися на номер, з якого телефонував Криводуб, однак їм повідомили, що, начебто, Євген випив пів літра горілки, йому стало зле, і його відвезли до лікарні.

Рідні знайшли чоловіка в обласній лікарні, де їм повідомили, що Євгена привезли з черепно-мозковою травмою та після операції він перебуває в комі.

Що говорять в поліції

"До поліції із заявою про побиття звернулася співмешканка 40-річного потерпілого. За її словами, чоловіка з травмами доставили до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції", - повідомили правоохоронці.

Вони уточнили, що під час досудового розслідування було встановлено: між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт.

"У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву та завдав чоловікові тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні", - додали в поліції.

Наразі працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 119 КК України. Слідство триває.