У Сумах конфлікт із військовим завершився смертю місцевого мешканця
У Сумах військовий спричинив смертельні травми місцевому мешканцю. Поліція повідомила йому про підозру.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на поліцію Сумської області та місцеві ЗМІ.
За даними місцевих ЗМІ, 29 грудня, близько 15:00, сумчанин Євген Криводуб зателефонував своїй цивільній дружині з незнайомого номера і повідомив, що його забрали до ТЦК та він уже пройшов ВЛК. Більше зв’язку з ним нібито не було.
Наступного дня рідні додзвонилися на номер, з якого телефонував Криводуб, однак їм повідомили, що, начебто, Євген випив пів літра горілки, йому стало зле, і його відвезли до лікарні.
Рідні знайшли чоловіка в обласній лікарні, де їм повідомили, що Євгена привезли з черепно-мозковою травмою та після операції він перебуває в комі.
Що говорять в поліції
"До поліції із заявою про побиття звернулася співмешканка 40-річного потерпілого. За її словами, чоловіка з травмами доставили до лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції", - повідомили правоохоронці.
Вони уточнили, що під час досудового розслідування було встановлено: між місцевим жителем і військовослужбовцем виник раптовий конфлікт.
"У розпал сварки військовослужбовець не стримав гніву та завдав чоловікові тілесних ушкоджень. Постраждалого ушпиталили, але від отриманих травм він помер у лікарні", - додали в поліції.
Наразі працівники поліції вже повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 119 КК України. Слідство триває.
Скандали в ТЦК
Нагадаємо, що у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки виник конфлікт між військовозобов’язаним і військовослужбовцем центру через рішення військово-лікарської комісії.
Інцидент набув розголосу після появи відео у соцмережах, де військовий у розмові з цивільним чоловіком використовує ненормативну лексику.
Незадовго до того РБК-Україна розповідало, що у Вінницькій області 57-річний військовозобов’язаний під час планового обслуговування в територіальному центрі комплектування напав на сержанта.
Інцидент стався 25 листопада в селищі Тростянець Гайсинського району. Чоловік завдав військовому ножового поранення в область правої ключиці.
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