У Сумах дрон РФ влучив в цех по виробництву пасок: загинув підприємець

Обстріли Сум

Під ранок 18 квітня Суми зазнали дронової атаки з боку РФ. У місті є загиблий і постраждалий, а влучання були по промисловості.

Зазначимо, що російські війська не вперше обстрілюють Суми. Зазначимо, що буквально 13 квітня, у Вербну неділю, російська армія атакувала Суми ракетами. Майже одразу стало відомо про загиблих. Через цю трагедію загинули близько 35 людей, ще понад 120 були поранені.

Також удень 24 березня російські війська завдали ракетного удару по центру Сум. Унаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівки та школу, було багато поранених. Тоді постраждали 108 осіб.

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