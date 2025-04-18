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У Сумах дрон РФ влучив в цех по виробництву пасок: загинув підприємець

Суми, П'ятниця 18 квітня 2025 08:35
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У Сумах дрон РФ влучив в цех по виробництву пасок: загинув підприємець Фото: у Сумах дрон РФ влучив в цех по виробництву пасок 18 квітня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

За кілька днів до Великодня у Сумах російська ракета влучила в приватний цех із виробництва пасок. Унаслідок удару загинув підприємець.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Сумської РВА Михайла Мельника.

"Близько 5:00 ворог завдав удару БПЛА типу "Шахед" по кондитерському цеху в м. Суми. Пошкоджене виробництво пасок", - розповів він.

За словами голови РВА, загинув підприємець, який приїхав за продукцією.

"Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою", - додав Мельник.

Наслідки обстрілу цеха з виготовлення пасок у Сумах (facebook.com/mykhailo.melnyk)

Також рятувальники показали фото з місця "прильоту".

Цех в Сумах атакований трьома БПЛА

Як розповіли в Офісі генпрокурора, окупанти атакували підприємство, яке є провідним виробником хлібобулочних та кондитерських виробів у Сумській області, трьома БпЛА.

"Внаслідок атаки ворога загинув 61-річний водій, який завантажував продукцію, 55-річна працівниця підприємства отримала поранення", - зазначили прокурори.


Наслідки обстрілу цеха з виготовлення пасок у Сумах (t.me/pgo_gov_ua)

Пошкоджено приміщення хлібозаводу, транспортні засоби.

Обстріли Сум

Під ранок 18 квітня Суми зазнали дронової атаки з боку РФ. У місті є загиблий і постраждалий, а влучання були по промисловості.

Зазначимо, що російські війська не вперше обстрілюють Суми. Зазначимо, що буквально 13 квітня, у Вербну неділю, російська армія атакувала Суми ракетами. Майже одразу стало відомо про загиблих. Через цю трагедію загинули близько 35 людей, ще понад 120 були поранені.

Також удень 24 березня російські війська завдали ракетного удару по центру Сум. Унаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівки та школу, було багато поранених. Тоді постраждали 108 осіб.

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