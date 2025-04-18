У Сумах дрон РФ влучив в цех по виробництву пасок: загинув підприємець

За кілька днів до Великодня у Сумах російська ракета влучила в приватний цех із виробництва пасок. Унаслідок удару загинув підприємець.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Сумської РВА Михайла Мельника.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, окупанти атакували підприємство, яке є провідним виробником хлібобулочних та кондитерських виробів у Сумській області, трьома БпЛА.

За словами голови РВА, загинув підприємець, який приїхав за продукцією.

"Близько 5:00 ворог завдав удару БПЛА типу "Шахед" по кондитерському цеху в м. Суми. Пошкоджене виробництво пасок", - розповів він.

Обстріли Сум

Під ранок 18 квітня Суми зазнали дронової атаки з боку РФ. У місті є загиблий і постраждалий, а влучання були по промисловості.

Зазначимо, що російські війська не вперше обстрілюють Суми. Зазначимо, що буквально 13 квітня, у Вербну неділю, російська армія атакувала Суми ракетами. Майже одразу стало відомо про загиблих. Через цю трагедію загинули близько 35 людей, ще понад 120 були поранені.

Також удень 24 березня російські війська завдали ракетного удару по центру Сум. Унаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівки та школу, було багато поранених. Тоді постраждали 108 осіб.

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