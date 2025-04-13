У Сумах понад 20 загиблих через атаку ракетами: що відомо про удар у Вербну неділю

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Ворог вдарив по центру міста Суми двома балістичними ракетами.

Внаслідок ракетної атаки 83 особи постраждали, з них сім дітей.

За останніми даними, відомо про 21 жертву.

У місті серйозні руйнування, пошкоджені житлові і нежитлові будівлі, транспорт.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ракетну атаку.

Що відомо про атаку на Суми

Сьогодні близько 10:15 у Києві, східних, частині північних та центральних областей оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Курська.

Пізніше Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкісну ціль у Сумській області. Кількома хвилинами пізніше у Сумах повідомили про вибухи.

Згодом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив про удар по Сумах.

Пізніше Коваленко зазначив, що росіяни навмисно у Вербну неділю вдарили ракетами по мирних жителях Сум, щоб було багато жертв.

"І це після візиту Віткоффа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва у Вашингтон, який також зустрічався з Віткоффом. Всю так звану дипломатію і рекет Росія будує навколо ударів по цивільних", - зазначив керівник ЦПД Коваленко.

Дві ракети по центру міста

Як уточнила Сумська ОВА, ворог вдарив двома балістичними ракетами по центру Сум. Противник атакував цивільну інфраструктуру міста - пошкоджено житлові та нежитлові будівлі.



Міська рада повідомила, що у місті розгортається штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, куди можуть звертатися постраждалі. Він буде працювати в укритті школи №4, попередньо, з 13:00 до 19:00.

Фото: РФ завдала ракетного удару по Сумах (t.me/sumskamiskarada)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що РФ поцілила балістикою прямо в центр міста, коли на вулиці було багато людей.

"Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках", - зазначив глава МВС.

Фото: російські ракети вдарили центр міста Суми (t.me/Klymenko_MVS)

Поліція обмежила доступ до зони ураження. Жителів просять дотримуватися встановлених обмежень, аби екстрені служби могли швидко працювати.

За словами омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця, в епіцентр удару потрапило приміщення регіонального Центру захисту прав людини. Представництво уповноваженого було зруйноване вщент.

t.me/dmytro_lubinetzs

Десятки поранених та жертв

"Сьогодні внаслідок удару ракети є багато загиблих… Ворог знову вдарив по мирному населенню", - написав в соцмережі в.о. мера Сум Артем Кобзар.

Інформацію про жертв у Сумах підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни вдарили ракетами по місту Суми, вбили цивільних людей", - зазначив він в Telegram.

Пізніше Кобзар повідомив, що вже відомо про понад 20 загиблих у Сумах.

За даними глави МВС, станом на 11:55 у Сумах щонайменше 20 осіб поранено, 21 людина загинула.

Оновлено о 12:10

За даними Сумської обласної прокуратури, кількість постраждалих зросла до 34 осіб, з них п'ятеро дітей.

facebook.com/Сумська_обласна_прокуратура

Оновлено о 12:30

Кількість постраждалих у Сумах зросла до 83 осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, серед постраждалих семеро дітей.



Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський відреагував на удар російської балістики по Сумах. Він наголосив, що під обстрілом була звичайна міська вулиця: будинки, освітні заклади, машини.

"За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють", - зазначив Зеленський.

Глава держави закликав Європу, США та усіх у світі, хто хоче закінчення війни, відреагувати на терористичний акт РФ.

"Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист", - підкреслив президент.



На ворожу атаку також відреагував глава МЗС України Андрій Сибіга. Він наголосив, що росіяни вчинили жахливу атаку у Вербну неділю - велике християнське свято.

Сибіга додав, що Україна ділиться з партнерами та міжнародними інституціями детальною інформацією про цей воєнний злочин.

"Ми закликаємо партнерів надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони та посилити тиск на Москву. Сила - це єдина мова, яку вони можуть зрозуміти, і єдиний спосіб покласти край жахливому терору", - написав Сибіга в X (Twitter).

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у своєму Facebook закликала до більшого тиску на Росію, коментуючи жахливу ракетну атаку РФ на місто Суми.

"Це жахлива трагедія. Напад на вірян у Вербну неділю - це воєнний злочин. Схоже, для росіян немає нічого святого - ні церков, ні українських дітей. Європа посилює тиск на Росію і всіляко підтримує Україну. Настав час для всього світу прокинутися. Щирі співчуття всім родинам", - зазначив посол ЄС.