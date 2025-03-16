У Сухопутних військах відреагували на причетність військового до вбивства Ганула в Одесі

Як зазначається, згідно з інформацією, наданою правоохоронними органами, встановлено особу, причетну до вбивства громадського активіста Дем'яна Ганула. Ним виявився військовослужбовець однієї з військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України, який на момент скоєння злочину перебував у статусі дезертира.

"Сухопутні війська Збройних Сил України, як інституція, що стоїть на захисті демократичних цінностей, цілісності та Незалежності нашої країни, діють на засадах суворої дисципліни, законності та справедливості", - йдеться у заяві, де підкреслюється, що подібні злочинні прояви є неприпустимими та не повинні мати місця в лавах захисників України.

Тому Командування Сухопутних військ ЗСУ надасть повне сприяння всебічному та неупередженому розслідуванню цієї резонансної справи.

"З метою запобігання подібним випадкам у подальшому, вживаються заходи щодо посилення контролю за дотриманням військової дисципліни", - додали військові.

Реакція 28-ї ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Крім того, на причетність військовослужбовця відрегували і у 28-й ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу, в лавах якої проходив службу підозрюваний у вбивстві Ганула.

"Підозрюваний старший лейтенант Шалаєв Сергій Сергійович, був переведений 13.07.2024 з військової частини А0139, допущений до ТВО офіцера резерву запасної роти", - йдеться у повідомленні.

Після переведення практично весь час перебував на лікуванні, до району виконання бойових завдань не залучався.

"Не прибув з відпустки до місця проходження служби та вважається у СЗЧ з 22.02.2025 року. Вся потрібна інформація надана правоохоронним органам. Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець має понести найсуворіше покарання", - додали у бригаді.