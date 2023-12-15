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У Сухопутних військах показали, як артилеристи завдають ударів по групі росіян

Архівне фото: У Сухопутних військах показали, як артилеристи завдають ударів по групі росіян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили групу росіян, яка рухала в бік українських військових. Її вдалося "накрити" за допомогою артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

"Ювелірна і миттєва робота артилеристів", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити групу росіян, які біжать у бік дерев. Потім українська артилерія завдає ударів по тому району.

У Сухопутних військах зазначили, що це результат роботи 14 окремої механізованої бригади ЗСУ.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 15 грудня, становили 1090 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає приблизно 343 890 військових.

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 23 одиниці військової техніки ворога.

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