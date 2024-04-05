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Сухопутні війська показали серію знищення окупантів з повітря (відео)

Фото: Сухопутні війська показали знищення окупантів з повітря (ілюстративне фотоGettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сухопутні війська провели серію вдалих влучань з повітря по живій силі та техніці окупантів в гарячих точках фронту. Результати роботи вони показали на відео.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ в Telegram.

Зазначається, що на відео показана робота пілотів Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

"Не важливо, який металобрухт тягнуть з собою окупанти. Вони все одно приречені опинитися у "чорному списку", - наголошують у Сухопутних військах.  

Відео знищення окупантів

Вчора стало відомо, що бійці Сил спеціальних операцій знищили окупантів, які зводили фортифікаційні споруди на півдні. По загарбниках було здійснено удар з реактивної артсистеми HIMARS.

Нещодавно ми повідомляли, що українські прикордонники вдарили по окупантах у Херсонській області. Захисники знищили мінометний розрахунок та декілька загарбників.

Також бійці Сил спеціальних операцій знищили позицію російських окупантів разом з аеророзвідувальною апаратурою та боєкомплектом у Херсонській області.

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