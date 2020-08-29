Сухо и жарко: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 29 августа, погода в Украине будет жаркой и без осадков. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +24 до +32 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня на всей территории страны будет наблюдаться сухая и жаркая погода. Самую высокую температуру столбики термометров покажут в западных и южных регионах.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от +25 до +32, а ночью от +9 до +15.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от +24 до +32, а ночью от +10 до +14.

В южных и восточных областях температура воздуха днем будет в пределах +25 +31 градуса, а ночью она опустится до +10 +18 тепла.

Фото: погода в Украине на 29 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет наблюдаться умеренная облачность. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +29, а ночью от +9 до +14.

Фото: погода в Киеве и области на 29 августа (meteo.gov.ua)

Напомним, 29 августа и до 30 августа в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре будет наблюдаться температура на 1-2 градуса выше средних многолетних значений.