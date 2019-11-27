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Судью из Запорожья подозревают в вынесении заведомо неправосудного решения

Новости » Общество     27.11.2019 - 19:47
Судью из Запорожья подозревают в вынесении заведомо неправосудного решения
Иллюстративное фото (maxpixel.com)

Решение нанесло потерпевшему ущерб почти на 900 тыс. гривен

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Заводского районного суда города Запорожья, который подозревается в вынесении заведомо неправосудного судебного решения, повлекшего тяжкие последствия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что судья вынес заведомо неправосудное решение по делу об истребовании долга. Указанное решение позволило ответчику продать имущество, на которое был наложен арест и не возвращать долг. Решение суда нанесло потерпевшему ущерб на сумму более 890 тыс. гривен.

Во время досудебного расследования потерпевший обратился с жалобой на действия судьи в Высший совет правосудия. Судья был уволен с должности по результатам рассмотрения жалобы потерпевшего. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляла прокуратура Запорожской области.

Квалификация: вынесение судьей заведомо неправосудного решения, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали прокурора одного из городов Запорожской области на получении взятки в 10 тысяч долларов.

РБК-Украина писало, что ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении начальника Полтавской таможни, которого подозревают в получении взятки в размере 4 тыс. долларов.

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