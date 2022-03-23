Судовладельцы опасаются перевозить российскую нефть из-за санкций

"Судовладельцы не решаются отгружать российскую нефть или нефтепродукты. Существует самосанкционирование", - заявила Анжеликусси на глобальном саммите FT Commodities.

По ее словам, европейским нефтеперерабатывающим заводам приходится привозить нефть издалека.

Angelicoussis Group является одной из крупнейших в мире частных групп судовладельцев, и ее флот включает нефтяные танкеры.

"Мы не будем перевозить российские грузы. В этом также есть огромная этическая составляющая", - сказала Анжеликусси.

Президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей после вторжения Москвы в Украину, и в Европе растет неопределенность в отношении потенциально более жестких ограничений.