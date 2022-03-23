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Судовладельцы опасаются перевозить российскую нефть из-за санкций

Новина українською →
Украина, Среда 23 марта 2022 17:58
Судовладельцы опасаются перевозить российскую нефть из-за санкций Фото: российскую нефть отказываются перевозить из-за санкций (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Судовладельцы все больше опасаются перевозить грузы с российской нефтью из-за вторжения в Украину и влияния западных санкций на Москву. Глава ведущей частной греческой судоходной группы Angelicoussis Мария Анжеликусси, заявила, что конфликт "оказывает большое влияние" на танкерный рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Судовладельцы не решаются отгружать российскую нефть или нефтепродукты. Существует самосанкционирование", - заявила Анжеликусси на глобальном саммите FT Commodities.

По ее словам, европейским нефтеперерабатывающим заводам приходится привозить нефть издалека.

Angelicoussis Group является одной из крупнейших в мире частных групп судовладельцев, и ее флот включает нефтяные танкеры.

"Мы не будем перевозить российские грузы. В этом также есть огромная этическая составляющая", - сказала Анжеликусси.

Президент США Джо Байден ввел запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей после вторжения Москвы в Украину, и в Европе растет неопределенность в отношении потенциально более жестких ограничений.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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