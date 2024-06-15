Судитимуть командира армії РФ, що наказував вбивати жителів Київської області

Розслідуванням встановлено, що під час окупації села Липівка Бучанського району, виконуючи наказ обвинуваченого, його підлеглі військовослужбовці з вогнепальної зброї вистрілили у цивільного чоловіка похилого віку. В той момент він просто перебував на подвір’ї власного домоволодіння і не становив для них жодної загрози.

Через заборону окупантів для цивільного населення вільно пересуватись по населеному пункту, чоловік не зміг отримати кваліфіковану медичну допомогу і помер.

Згодом окупанти з танку розстріляли його будинок, знаючи, що в ньому перебував поранений. Потерпілий згорів разом із будівлею.

Фото: Офіс генпрокурора України (gp.gov.ua)

Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно командира роти 64 окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ за фактом порушеннях законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводило Бучанське райуправління Головного управління Нацполіції в Київській області.