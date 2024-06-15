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Судитимуть командира армії РФ, що наказував вбивати жителів Київської області

Фото: передано до суду справу проти військового РФ, який наказував убивати жителів Київщини (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо командира підрозділу російської армії, який наказав убити мирного жителя в одному з сіл Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України.

Розслідуванням встановлено, що під час окупації села Липівка Бучанського району, виконуючи наказ обвинуваченого, його підлеглі військовослужбовці з вогнепальної зброї вистрілили у цивільного чоловіка похилого віку. В той момент він просто перебував на подвір’ї власного домоволодіння і не становив для них жодної загрози.

Через заборону окупантів для цивільного населення вільно пересуватись по населеному пункту, чоловік не зміг отримати кваліфіковану медичну допомогу і помер.

Згодом окупанти з танку розстріляли його будинок, знаючи, що в ньому перебував поранений. Потерпілий згорів разом із будівлею.

 
Фото: Офіс генпрокурора України (gp.gov.ua)

Прокурори Києво-Святошинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно командира роти 64 окремої мотострілецької бригади Збройних сил РФ за фактом порушеннях законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводило Бучанське райуправління Головного управління Нацполіції в Київській області.

Суди проти зрадників України

Днями до суду було скеровано обвинувальний акт проти заступника командира Росгвардії, який катував цивільних під час окупації Гостомеля Київської області у березні 2022 року.

Також судитимуть заочно колишнього мера Балаклії Харківської області Івана Столбового, який перейшов на бік загарбників, а після деокупації міста втік до Росії. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, у Харківській області судитимуть вчительку, яка "здавала" українців під час окупації села.

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