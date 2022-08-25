Судилище над украинскими военными в Мариуполе станет издевательством над правосудием, - Госдеп США

Он отметил, что Кремль пытается отвести от себя ответственность за агрессивную войну Путина и отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские военные совершили в Украине.

"Запланированные показательные процессы являются нелегитимными и издевательством над правосудием, и мы их решительно осуждаем", - подчеркнул Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что все военнослужащие ВСУ, включая добровольцев, имеют право на статус военнопленных и защиту в соответствии с Женевским конвенциям.

"Мы призываем Москву выполнять ее обязательства в соответствии с международным правом. Соединенные Штаты продолжат выступать на стороне украинского народа, который защищает свою свободу", - добавил дипломат.