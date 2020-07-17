Судьи в деле об убийстве журналиста Сергиенко сообщили о подозрении

Судье Городищенковского райсуда Черкасской области Людмиле Синице сообщили о подозрении в деле о похищении и убийстве в 2014 году журналиста и участника Евромайдана Василия Сергиенко. Она разгласила сведения уголовного производства.

Об этом сообщает hromadske.

Источники издания в Офисе генпрокурора утверждают, что во время одного из судебных заседаний по этому делу судья Синица разгласила сведения другого уголовного производства, которое не было предметом ее рассмотрения.

Следователи считают, что этими действиями судья помешала правоохранителям в раскрытии преступления.

Напомним, одного из лидеров Революции достоинства в городе Корсунь-Шевченковский и журналиста Василия Сергиенко убили в апреле 2014 года. Его похитили со двора собственного дома, а на следующий день тело нашли в лесу в 15 километрах от города со следами пыток.

Весной 2017 года были задержаны подозреваемый и организатор убийства журналиста Сергиенко.

РБК-Украина писало, что зимой 2020 года Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по делу об убийстве журналиста Василия Сергиенко.