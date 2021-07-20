На судей Верховного суда завели дело, а Украина выходит на пятый этап вакцинации: новости за 19 июля

Украина на этой неделе выйдет на пятый этап вакцинации, на судей Верховного суда завели дело, в Киеве ливень затопил метро. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 19 июля - в материале РБК-Украина.

Украина, Грузия и Молдова могут подать заявки на вступление в ЕС, - декларация

Украина, Грузия и Молдова могут воспользоваться своим правом и подать заявки на вступление в Европейский союз. Это право закреплено в ст. 49 Договора о ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию Батумского саммита, подписанную лидерами трех стран.

В документе говорится о том, что лидеры Грузии, Молдовы и Украины встретились в Батуми, чтобы укрепить трехстороннее сотрудничество между странами относительно европейской интеграции. Также подчеркивается, что отношения между ассоциированными партнерами и ЕС базируются на общих европейских ценностях - демократия, уважение прав человека и основных свобод и верховенство права.

На судей Верховного суда завели дело за отмену указа по Тупицкому

Государственное бюро расследований (ГБР) завело дело на судей Верховного суда, которые вынесли решение об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он лишил должности бывшего главу Конституционного суда Александра Тупицкого.

"Следователи Государственного бюро расследований по заявлению общественной организации зарегистрировали производство по злоупотреблению властью судьями Кассационного административного суда ВСУ", - отметили в пресс-службе.

Украина на этой неделе выйдет на пятый этап вакцинации, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил, что на этой неделе начинается пятый этап вакцинации в Украине. Это означает начало последнего этапа, прописанного в национальной дорожной карте по иммунизации от COVID-19.

"На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих", - отметил Шмыгаль.

Украинский футболист погиб в ДТП под Ивано-Франковском

Игорь Цимбалистый попал в серьезную аварию в Бурштыне Ивано-Франковской области. Украинский футболист ехал в автомобиле Renault, водитель которого не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Tata.

36-летний водитель легковушки скончался сразу, а троих пассажиров увезли в больницу. Позже Ивано-Франковская областная ассоциация футбола написала, что в больнице от полученных травм умер 31-летний нападающий Игорь Цимбалистый.

В Киеве ливень затопил метро: некоторые станции закрыли

Ливень в Киеве 19 июля затопил город буквально за полчаса. Пострадали станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Воды хлынула в переходы и затопила их за несколько секунд.

Ситуация возле метро "Берестейская" оказалась критической. Это можно увидеть на опубликованном ролике. На странице метрополитена сообщили, что она закрыта по техническим причинам. Поезда курсировали без остановки. Также закрыли на вход и выход станцию метро "Академгородок".

Многие районы города оказались затопленными. В городе гремел небывалый гром.

Украинцев предупредили о непогоде 20 июля: где ожидать ливень, град и шквалы

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждает об опасных метеорологических явлениях на территории Украины 20 июля. Ожидаются грозы, град и шквалы.

Согласно сообщению, грозы ожидаются по всей территории Украины кроме юго-восточной части. Днем в западных областях, кроме Волынской и Ровенской - ливни. В центральной части Украины стоит ожидать град и шквалы. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с.