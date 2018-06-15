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В суде США расстреляли двух представителей шерифа

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 22:12
Фото: стрельба в Канзас-Сити (twitter.com/KCStar)
Фото: стрельба в Канзас-Сити (twitter.com/KCStar)

Один заместитель шерифа убит, другой в критическом состоянии

В Канзас-Сити американского штата Канзас в здании суда по делам несовершеннолетних произошла стрельба, в результате которой были ранены два представителя шерифа. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщили в пресс-службе полиции округа Уайандотт, передает CNN.

"Один заместитель убит, другой в критическом состоянии после стрельбы", - сообщили в полиции.

Известно, что также ранен несовершеннолетний. Он был доставлен в районную больницу для получения медицинской помощи. Его состояние  на данный момент неизвестно.

Напомним, в результате стрельбы в Торонто на одной из детских площадок получили ранения двое детей. По данным полиции, пострадавшие - две сестры в возрасте 5 и 9 лет. Младшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, но сейчас жизни девочек вне опасности. 

Полиция разыскивает водителя автомобиля, стрелявшего и предполагаемую жертву стрелка. 

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Теги публикации: Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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