В суде США расстреляли двух представителей шерифа

Один заместитель шерифа убит, другой в критическом состоянии

В Канзас-Сити американского штата Канзас в здании суда по делам несовершеннолетних произошла стрельба, в результате которой были ранены два представителя шерифа. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщили в пресс-службе полиции округа Уайандотт, передает CNN.

"Один заместитель убит, другой в критическом состоянии после стрельбы", - сообщили в полиции.

Известно, что также ранен несовершеннолетний. Он был доставлен в районную больницу для получения медицинской помощи. Его состояние на данный момент неизвестно.

Напомним, в результате стрельбы в Торонто на одной из детских площадок получили ранения двое детей. По данным полиции, пострадавшие - две сестры в возрасте 5 и 9 лет. Младшая была госпитализирована в тяжелом состоянии, но сейчас жизни девочек вне опасности.

Полиция разыскивает водителя автомобиля, стрелявшего и предполагаемую жертву стрелка.