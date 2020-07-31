В суде Одессы мужчина порезал себя после объявления приговора

В Приморском районном суде города Одессы мужчина после объявления приговора в виде содержания под стражей перерезал себе горло. Его госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

41-летнего мужчину проходил по делу, как подозреваемый в совершении хулиганских действий.

Правоохранители проводят осмотр и устанавливают обстоятельства происшествия.

По данным издания "Пушкинская", мужчиной является одесский блогер Стас Домбровский.

Напомним, ранее сообщалось, что совладельца сгоревшего отеля "Токио Стар" взяли под стражу.